Клинтон резко отреагировала на слова Трампа о покушении

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила кандидата на пост главы государства Дональда Трампа за слова о том, что риторика президента Джо Байдена и Камалы Харрис привела к покушению на него, отметив, что республиканец сам «злит людей».

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Об этом пишет The Hill.

«Если бы он был настоящим лидером, он должен был бы сделать все возможное, чтобы успокоить ситуацию, а не продолжать выставлять напоказ красное мясо, чтобы разозлить людей», — сказала Клинтон.

По ее словам, Трамп остается «крепкой» политической фигурой, поскольку «держит людей в волнении и гневе».

«Я думаю, полезно иметь некоторое представление об истории и знать, что во многих политических системах общества люди, способные понимать страхи, неуверенность, гнев и ненависть людей в своем обществе, являются очень эффективными демагогами. Я думаю, что он открыл дверь для этого в нашей стране», — сказала Клинтон.

Обнаружился новый поворот в деле о втором покушении на Трампа

До этого Дональд Трамп заявил, что высказывания действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис повлияли на Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении в штате Флорида.

Он в очередной раз окрестил Байдена и Харрис врагами США, которые, по его словам, «разрушают страну как изнутри, так и снаружи». С его точки зрения, они представляют настоящую угрозу для Соединенных Штатов.