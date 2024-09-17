Пока вы спали: проблемы Зеленского из-за покушения на Трампа и резолюция об импичменте Макрона

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Global Look Press

Вертолет президента Зимбабве потерпел крушение

Вертолет, на котором должен был осуществить полет президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, разбился, сообщает РИА Новости.

Как заявил министра информации страны Дженфана Мусвере, главы государства не было на борту. Крушение произошло вскоре после того, как президент Зимбабве принял участие в торжествах по случаю местного праздника.

Вертолет разбился вследствие технической неисправности. На борту были члены экипажа, но никто не погиб.

В парламенте Франции рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона

В Нацсобрании Франции 17 сентября рассмотрят резолюцию об импичменте главы государства Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости.

Ее выдвинула левая партия «Непокорившаяся Франция». Это произошло после того, как французский лидер исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.

В 2016 году Бюро Нацсобрания признало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда неприемлемой.

Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа

Информация о связях подозреваемого во втором покушении на политика Дональда Трампа Райана Уэсли Раута с Киевом привлекает нежелательное внимание к Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Это происходит в преддверии переговоров с президентом США Джо Байденом. Зеленский пытается выдавить из американского руководства разрешение на применение дальнобойных ракет против России.

При этом покушение может повлиять на отношение к Украине не только в уходящей, но в будущей президентской администрации США в случае победы Трампа на выборах президента.

В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена

Администрация президента США Джо Байдена обвинила миллиардера Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, сообщает РИА Новости.

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

До этого бизнесмен выразил удивление тем, что никто до сих пор не совершил покушение на президента США и вице-президента Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего лидера Дональда Трампа.

Meta* заблокирует в своих приложениях RT и "Россию сегодня", сообщили СМИ

Компания Meta* заблокирует в своих приложениях RT и медиагруппу «Россия сегодня», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Это произойдет из-за санкций США.

Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.