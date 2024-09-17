Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал убить Путина

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке покушения на экс-главу США Дональда Трампа, также говорил о желании убить президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вторая за несколько месяцев попытка покушения на Трампа была предотвращена 15 сентября, когда Трамп, кандидат в президенты США, играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Агенты Секретной службы США открыли огонь по человеку, который целился из винтовки через забор гольф-клуба. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. В кустах, где он сидел, нашли автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Трамп не пострадал.

СМИ назвали имя подозреваемого - им оказался 58-летний Раут, проукраинский активист и вербовщик иностранцев для ВСУ. До задержания Раут писал в соцсетях о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев.

По данным WSJ, Раут вел себя настолько хаотично в годы своей проукраинской деятельности, что сталкивавшиеся с ним американские активисты сообщали о его поведении властям США. Медсестра Челси Уолш, которая работала на Украине в 2022 году и познакомилась там с Раутом, назвала его «самым опасным американцем», которого она там встретила.

Бывший офицер ЦРУ Сара Адамс заявила, что Раут был известен среди волонтеров и активистов как «мошенник» и «своего рода псих».