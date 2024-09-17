Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа

Информация о связях подозреваемого во втором покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута с Украиной привлекают нежелательное внимание к Владимиру Зеленскому перед переговорами с американским лидером Джо Байденом, сообщает Bloomberg.

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Зеленский имеет дело с уходящим президентом США, пытаясь выдавить из Вашингтона разрешение применение дальнобойных ракет против России. При этом, как пишет агентство, покушение может повлиять на отношение к Киеву не только в уходящей, но в будущей президентской администрации США в случае победы Трампа на выборах.

Стало известно, в чем боится признаться Зеленский