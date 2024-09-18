Трамп назвал причину, по которой необходимо сотрудничать с Китаем и Россией

Соединенным Штатам не следует отказываться от сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом заявил кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп.

— Вести дела с Китаем — это хорошо, нужны лишь справедливые условия. У России так много полезных ископаемых...Мы можем отлично вести дела, и все будут счастливы, — заявил Трамп.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что не рассматривает Россию и Китай как противников Соединенных Штатов. Он также отметил, что в случае своей победы на выборах планирует разрешить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, намеченной на 20 января.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что хочет положить конец украинскому конфликту. По его словам, он готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, если победит на выборах.

Также Трамп признался, что его обидел ироничный комментарий Путина о поддержке его оппонентки от Демократической партии и действующего вице-президента США Камалы Харрис.