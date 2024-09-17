Стало известно, в чем боится признаться Зеленский

Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных территорий, но никогда не признается в этом публично, сообщает Lidovky.

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Издание пишет, что украинское руководство в целом готово смириться с утратой части своей территории, рассматривая такой вариант. Однако публично Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают.

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В противном случае, говорится в статье, они совершили бы политическое самоубийство на Украине. Сегодня у Киева не осталось надежды на благоприятный исход конфликта с Москвой. Нежелание Запада и дальше финансово обеспечивать Украину лишает Вооруженные силы страны шансов на новое наступление.

Украине, скорее всего, придется отказаться от территориальных претензий публично или за кулисами.