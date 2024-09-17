Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами США

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами Соединенных Штатов.

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"Существуют внешние силы, среди которых есть враги. Вы называете их Россия, Китай и другие. Я не знаю, являются ли они врагами. Мне кажется, мы отлично будем ладить с Китаем. Думаю, мы отлично будем ладить с Россией", - сказал он в интервью блогеру Фароку Сармаду, которое транслировалось в X (ранее Twitter).

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Трамп добавил, что в случае победы на выборах намерен урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации, которая состоится 20 января.

"Я хочу, чтобы это было сделано еще до того, как я займу Овальный кабинет. Я хочу, чтобы это произошло, пока я буду избранным президентом, потому что [этот конфликт] необходимо урегулировать", - отметил республиканец.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией, и что, голосуя за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, американские граждане голосуют за войну с Россией.