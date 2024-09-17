Мадуро уверен, что РФ покончит со всплеском нацизма на Украине

Россия, вне всякого сомнения, покончит с всплеском нацизма на Украине. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире передачи "С Мадуро+", трансляцию которой вел телеканал Venezolana de Televisión.

"Нет никаких сомнений, что Россия покончит со всплеском нацизма на Украине. Рано или поздно на Украине и в России возобладает мир", - заявил Мадуро.

Мадуро заявил, что Россия одерживает победу над НАТО и санкциями Запада

"Сумасшедшее время. <…> Похоже, что сегодня в этом мире все возможно", - прокомментировал президент Венесуэлы заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что НАТО начнет прямую войну с Москвой, если позволит Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.

"Кто главный в Вашингтоне? Кто говорит, что нужно делать? Кто санкционирует войну НАТО против России?" - задался вопросом венесуэльский лидер.