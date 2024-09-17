«Нельзя цензурировать правду»: глава МИД Кубы осудил санкции США против СМИ РФ
Очередные санкции Вашингтона против средств СМИ России подчеркивают лицемерие администрации президента США, которая позиционирует себя как главный защитник свободы слова. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
— Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду, — отметил он в своем профиле в социальной сети Х.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел на Кубу с рабочим визитом
Также на новые санкции США против российских СМИ отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, Соединенные Штаты превзошли британского писателя Джорджа Оруэлла в представлениях о тоталитаризме.
Американская газета Washington Post назвала главного редактора RT Маргариту Симоньян «королевой российских информационных войн». В тексте статьи указывается, что российская журналистка якобы занимает первое место в «деятельности Кремля по дезинформации».