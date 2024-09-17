Очередные санкции Вашингтона против средств СМИ России подчеркивают лицемерие администрации президента США, которая позиционирует себя как главный защитник свободы слова. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

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— Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду, — отметил он в своем профиле в социальной сети Х.

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Также на новые санкции США против российских СМИ отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, Соединенные Штаты превзошли британского писателя Джорджа Оруэлла в представлениях о тоталитаризме.

Американская газета Washington Post назвала главного редактора RT Маргариту Симоньян «королевой российских информационных войн». В тексте статьи указывается, что российская журналистка якобы занимает первое место в «деятельности Кремля по дезинформации».