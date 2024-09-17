Meta* заблокировала аккаунты RT и других российских СМИ на своих платформах

Компания Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала на своих платформах аккаунты ряда российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом сообщает телеканал NBC.

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«Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — сказано в заявлении корпорации.

В Кремле прокомментировали санкции США против российских СМИ

4 сентября минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что санкции США против RT «граничат с безумием».

*признана в России экстремистской и запрещена.