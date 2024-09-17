Великобритания не готова к войне с Россией из-за плачевного состояния армии страны. Об этом заявил колумнист Daily Mail Питер Хитченс.

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По его мнению, разрешение Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории может спровоцировать прямое столкновение РФ и Британии. Как отметил Хитченс, британцы не смогут участвовать в нем из-за нехватки новобранцев и экипировки, а также отсутствия денег на финансирование боевых действий.

В Британии испугались дерзкого шага против России

16 сентября сообщалось, что Великобритания не разрешит Украине бить ракетами Storm Shadow британского производства вглубь территории России без одобрения США.

15 сентября советник Белого дома Джейк Салливан сообщил, что Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

До этого газета The Times сообщала, что Байден не станет давать Украине разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России до тех пор, пока Зеленский не представит свой так называемый «победный» план.

Ранее в Британии раскрыли последствия для Запада ударов ВСУ вглубь РФ.