Лондон не готов к эскалации конфликта с Москвой в случае снятия запрета на удары ракетами Storm Shadow по территории России, сообщает Daily Mail.

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Издание пишет, что возможные поставки англо-французских крылатых ракет Sotrm Shadow Вооруженным силам Украины – «глупое решение усугубить конфликт», которое не спровоцирует более масштабного столкновения в Европе.

Эксперт заявил, что Британия не пойдет на прямую конфронтацию с РФ

В настоящее время британская армия испытывает нехватку новобранцев и экипировки, в то время, как Королевский флот находится в худшем состоянии за последние 350 лет. Кроме того, у Лондона совершенно нет денег на финансирование каких-либо военных действий.

Ранее сообщалось, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший глава правительства Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине применять Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь разрешением со стороны США.