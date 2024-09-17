Секретная служба США заявила об удаленном посте Илона Маска о Харрис

Секретная служба США заявила, что ей известно о посте миллиардера Илона Маска в сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), в котором тот написал, что в отличие от Трампа, нет покушений на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает агентство Reuters.

© Российская Газета

Маск удалил свой пост после того, как в воскресенье был арестован человек, подозреваемый в намерении застрелить Дональда Трампа во время игры в гольф в Уэст-Палм-Бич. Маск написал:

"Никто даже не пытается убить Байдена / Камалу".

Но после критики слева и справа и многочисленных заявлений, что эти слова, обращенные к почти 200 миллионам подписчиков, могут спровоцировать насилие против Байдена и Харрис, Маск удалил публикацию. Однако Секретная служба Белого дома обратила внимание на слова Маска.

Представитель Секретной службы сообщил Reuters, что они знают об этом посте Маска в социальных сетях, но "не комментируют вопросы, связанные с разведывательной деятельностью. Но можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими подзащитными".

По его словам, Маск отметил в последующих сообщениях, что он пошутил.

Накануне представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что "насилие следует только осуждать, никогда не поощрять и не шутить по этому поводу. Эта риторика безответственна".