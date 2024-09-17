СМИ: неудачи Киева на фронте заставляют Запад задумываться о переговорах

Неблагоприятная для Киева ситуация на фронте на фоне уверенного продвижения российских войск в Донбассе заставляет Запад задуматься о дипломатическом урегулировании украинского конфликта, пишет газета Le Figaro.

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По данным издания, о необходимости переговоров говорят как в США и Европе, так и на Украине. Газета констатирует, что на Западе уже открыто признают, что Донбасс и Крым находятся вне досягаемости украинской армии.

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В то же время атака Киева на Курскую область не принесла ожидаемых украинскими властями результатов "и не привела к сокращению присутствия российских войск в Донбассе".

В политическом плане, продолжает Le Figaro, ситуация для Украины также складывается неудачно. Поняв, что возможности украинских войск, которым не хватает ни боеприпасов, ни людей, сильно ограничены, президент Украины Владимир Зеленский начал просить союзников дать ему возможность наносить удары вглубь России. Вместе с тем Берлин объявляет о сокращении помощи Киеву, а Франция потеряла инициативу в этом вопросе после роспуска парламента.

Как отмечает издание, предстоящие выборы президента США также ставят под вопрос продолжение американской помощи Украине. Как считает один из французских чиновников, слова которого приводит газета, "кто бы ни одержал победу на выборах в Соединенных Штатах, помощь сократится". Кроме того, добавляет Le Figaro, Запад недооценил прочность связей России со странами глобального Юга.

Газета констатирует, что "все это приводит к желанию Запада обсуждать планы по урегулированию конфликта". Ранее Зеленский, напоминает Le Figaro, выразил мнение, что в конференции по Украине, которая, по данным издания, может пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в ноябре, должны участвовать представители РФ.

Урегулирование на основе стамбульских параметров

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Встреча российской и украинской делегации в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года, переговоры продлились около трех часов. Принципы будущего соглашения включали обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.