Парламент Франции рассмотрит резолюцию об отставке Макрона

Во Франции в нижней палате парламента 17 сентября рассмотрят резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона, выдвинутую левой партией «Непокорившаяся Франция», сообщает РИА Новости.

Инициатива возникла после того, как французский лидер исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на парламентских выборах. Резолюцию подержал 81 депутат от блока левых «Новый народный фронт», из них 72 парламентария от партии «Непокорившаяся Франция», а также зеленые и ряд других депутатов из группы «Левые демократы и республиканцы».

Названо единственное условие возможной отставки Макрона

При этом в партии социалистов отказались поддержать инициативу. Против нее высказались бывший президент и ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд, лидер зеленых Марин Тонделье.

В 2016 году Бюро Нацсобрания признало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда неприемлемой.

На внеочередных выборах в парламент, которые состоялись в июле, блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция «Вместе за республику» Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами.