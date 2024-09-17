Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял

Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу заявил, что подозреваемый в недавнем покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа не успел открыть огонь. Его слова в ходе специального брифинга передает ТАСС.

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«Он не имел возможности видеть Трампа с того места, где находился. Он не стрелял в наших агентов», — сказал Роу.

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Он также отметил, что политик был осведомлен о том, что находится под «самой высокой степенью защиты», предоставляемой Секретной службой.

Вечером 16 сентября ФБР сообщило, что в рамках расследования попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии уже допросили членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого.

15 сентября в гольф-клубе Трампа во Флориде произошла стрельба. ФБР расследует случившееся как покушение на жизнь политика. Американские СМИ сообщали, что подозреваемым является 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. В настоящее время мужчина задержан. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Байден позвонил Трампу после попытки покушения на него.