СМИ: ЕС может привлечь для Киева новые крупные кредиты без участия США

Евросоюз готовится привлечь для Киева новые кредиты на сумму до €40 млрд без участия США, желая обойти вето Венгрии на продление заморозки активов России. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Брюссель должен начать работу над любой альтернативой в течение нескольких недель, поскольку такой шаг будет зависеть от полномочий, которые истекают в конце года», — говорится в публикации.

Евросоюз пообещал большой кредит Украине «очень скоро»

При этом отмечается, что ЕС может привлечь несколько миллиардов евро в виде кредитов к концу 2024 года.

Согласно статье, такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия, что поможет преодолеть вето Венгрии.

Ранее в Politico писали, что в ЕС поддержали заморозку российских активов на три года.

Также сообщалось, что Франция получит от Европейского союза €300 млн из доходов от замороженных активов России для поставки вооружения на Украину.

Кроме того, в The Hill отмечали, что американский президент Джо Байден просит конгресс США продлить полномочия по выделению оружия Украине на $5,8 млрд.