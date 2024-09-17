В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена
Белый дом обвинил миллиардера Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором он выразил удивление, что никто до сих пор не совершил покушение на Байдена и вице-президента Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Илон Маск удивился отсутствию покушения на демократов
Как заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, «насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем».
Он отметил, что данная риторика является безответственной.
Ранее Маск удалил публикацию и назвал ее шуткой.