В Белом доме возмутились из-за поста Маска о покушении на Байдена

Белый дом обвинил миллиардера Илона Маска в безответственности за публикацию комментария в соцсети Х, в котором он выразил удивление, что никто до сих пор не совершил покушение на Байдена и вице-президента Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

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Илон Маск удивился отсутствию покушения на демократов

Как заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, «насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем».

Он отметил, что данная риторика является безответственной.

Ранее Маск удалил публикацию и назвал ее шуткой.