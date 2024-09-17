США прокомментировали появление авиации России у своих границ

США не видят угрозы в появлении российской авиации вблизи своей территории. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

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Она отметила, что такие ситуации не являются чем-то необычным. Сингх также ответила на вопрос о том, участились ли случаи появления российских военных самолетов у границ США.

У российской границы замечен американский самолет-разведчик. Скрин

«Я не уверена, что это всплеск. (...) Я не считаю, что мы видим в этом резкий рост», — сказала она.

Сингх добавила, что американская сторона продолжит наблюдать за учениями России и будет поддерживать связь с союзниками по НАТО.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) РФ у Аляски.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что США наращивают военное присутствие у границ России. Он отметил, что Вашингтон объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю.