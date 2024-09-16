Кандидата на пост мэра Сан-Паулу избили стулом на теледебатах

Жозе Луис Датена, претендент на пост мэра крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу, в ходе теледебатов напал со стулом на своего оппонента Пабло Марсала и нанес ему сильную травму. Пострадавший госпитализирован, пишут обозреватели Джек Никас и Ана Лонова в статье для The New York Times.

По их данным, Марсал во время своего выступления позволил себе ряд грубых высказываний в адрес Датены, назвал его трусом.

В ответ Датена подбежал к обидчику сзади и ударил его по спине металлическим стулом.

«Это был потрясающий момент даже для бразильской политической системы, открытая демонстрация насилия, инцидент, который изменит порядок проведения крупнейших выборов в стране в этом году», — подчеркнули авторы статьи.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь, а затем госпитализировали в одну из городских клиник.

Представители штаба пострадавшего политика назвали инцидент «трусливым нападением» и выразили сожаление, что дебаты продолжались без присутствия их кандидата.

Журналисты отметили, что 37-летний Марсал — предприниматель и сторонник экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару, а 67-летний Датена — журналист, спортивный комментатор и телеведущий.