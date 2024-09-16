В Абхазии увидели в словах основателя «Грузинской мечты» путь к миру

Если заявление властей Грузии о намерении извиниться перед регионом за начало войны в Южной Осетии подкрепляется реальными шагами к примирению и подписанию мирного договора, то это позволит начать процесс, ведущий к «добрососедским отношениям». Об этом заявили в МИД Абхазии.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сказал, что власти Грузии после победы на парламентских выборах 26 октября найдут в себе силы принести извинения за то, что «национальное движение» в 2008 году «окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев».

«Хотим отметить, что это заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям», — прокомментировали это в МИД Абхазии.

Там выразили надежду, что Иванишвили был «искренен в своих намерениях и найдет правильные слова в отношении народа Абхазии, которые завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией».