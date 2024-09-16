США отказались снять запрет на удары ВСУ вглубь России

Соединенные Штаты после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить решение по вопросу снятия ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты в ходе брифинга попросили рассказать об итогах встречи лидеров. В частности, задали вопрос о том, разрешат ли США наносить удары вглубь России.

«Сегодня мне нечего объявить по поводу изменений в политике. Мы продолжим работать с украинскими партнёрами в вопросе их поддержки наилучшим образом», — признал Миллер.

Чиновник отметил, что США будут оказывать поддержку украинцам «в вопросе предоставления им возможностей и разведывательной поддержки».

Напомним, что Байден неоднократно отказывался дать разрешение на удары дальнобойными ракетами американского производства по объектам на российской территории. По мнению экспертов, это обусловлено тем, что американский лидер не желает дальнейшей эскалации конфликта.