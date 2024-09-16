В США заявили, что намереваются расширить санкции против РФ на другие страны

Вашингтон намерен работать над расширением антироссийских санкций на те страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода ограничений, рассказала советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов.

В связи с этим, подчеркнула чиновница, Соединенным Штатам следует быть динамичными, продвигать рестрикции по мере того, как меняются торговые схемы, механизмы.

Брейнард заметила, что американские ограничения эффективно действуют в том случае, если их поддерживают и применяют другие страны, союзники США.

«Поэтому для нас жизненно важно перестраивать альянсы и работать с союзниками над совместными действиями по санкциям», — подчеркнула советник президента.

Напомним, что западные эксперты неоднократно признавали неэффективность антироссийских санкций, их отрицательное воздействие на экономику Европы и США.