В Испании задержали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе

Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых в Европе наркоторговца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз МВД королевства.

Там уточнили, что пойманный преступник возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию вместе с другими членами семьи и близкими сообщниками.

Ранее Бельгия приговорила его к более чем 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения в незаконном обороте наркотиков, участии в преступной организации и подделке документов. Предполагается, что преступления, в которых его обвиняют, были совершены в период с 2014 по 2018 год. Благодаря своей деятельности он заработал свыше четырех миллионов евро.