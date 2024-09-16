Стало известно о страхе Байдена из-за ударов вглубь России

Президент США Джо Байден опасается разрешить Владимиру Зеленскому наносить удары по объектам на российской территории, пишет колумнист Андреас Клут в статье для Bloomberg.

По его данным, американский лидер на протяжении нескольких месяцев думает о том, следует ли разрешить ВСУ наносить удары по России британскими, французскими или американскими ракетами.

Колумнист отметил, что многие западные лидеры подталкивают Байдена к тому, чтобы принять положительное решение.

Вместе с тем, президент не желает идти на этот шаг, так как опасается пересечь «красные линии» Москвы, спровоцировать неконтролируемую эскалацию, которая может закончиться прямой войной между РФ и НАТО или даже применением Россией ядерного оружия.

Клут предположил, что Россия не предпримет никаких глобальных шагов в ответ на удары дальнобойными ракетами. В связи с этим, констатировал он, Байден должен прислушаться к советам из Лондона, Парижа и Киева и дать разрешение на атаки по военным объектам.

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По его словам, нерешительность Байдена ставит в затруднительное положение вице-президента Камалу Харрис, кандидата в президенты США от Демпартии.

Чиновница неоднократно заявляла, что гордится тем, что Украина выстояла при поддержке Соединенных Штатов. Но она не может ничего предпринять, не в состоянии увеличить темпы и объемы помощи.