Бывший ведущий BBC отделался «условкой» по делу о детском порно

Суд в Лондоне признал виновным Хью Эдвардса, ранее работавшего ведущим новостей на BBC, по делу о хранении детской порнографии, но назначил ему наказание только в виде условного срока, передает телеканал Sky News. Было установлено, что обвиняемый покупал незаконный контент у педофила Алекса Уильямса, который также предстал перед судом.

Хью Эдвардс приговорен к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком на два года за получение доступа к непристойным изображениям детей, некоторым из которых семь лет, — сообщает канал.

По данным следствия, Эдвардс контактировал с Уильямсом с конца 2020 года по август 2021 года — за порнографические материалы, состоящие из 41 изображения, он заплатил $2 тысячи (182 тысячи рублей). Продавец также получил наказание, его приговорили к 12 месяцам условно. История получила широкий резонанс в обществе, поскольку Эдвардс был не только известным ведущим, но и отцом пятерых детей.

Ранее в Красноярске завершилось расследование дела педофила, который, насиловал семилетнюю племянницу и снимал это на видео. Выйти на его след удалось благодаря этим материалам. Преступления были совершены в Казахстане в 2020–2021 годах.