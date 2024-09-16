В США останки пропавших 48 лет назад пенсионеров случайно нашли на дне реки

В штате Иллинойс, США, рыбаки случайно нашли на дне реки машину с останками двух пожилых мужчин, пропавших 48 лет назад. Об этом сообщает CBS News.

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72-летний Эверетт Хоули и 65-летний Кларенс Оуэнс исчезли 19 февраля 1976 года. В тот день они посетили митинг, а затем отправились на фермерский аукцион. После Хоули и Оуэнс должны были назначить встречу, но так и не вышли на связь. Тогда их беспокоенные семьи обратились в полицию.

Сначала полицейские предполагали, что Хоули и Оуэнс попали в аварию. Они исследовали их маршрут, но не нашли никаких свидетельств катастроф. Тогда они решили, что пенсионеры могли сбежать или стать жертвами мошенников. Согласно последней выдвинутой теории, мужчин похитили как обеспеченных участников аукциона.

Лишь в марте рыбаки заметили на дне реки Пекатоника автомобиль «Шевроле Импала» 1966 года выпуска, увязший в иле. Именно на этой машине Хоули и Оуэнс уехали с аукциона. Внутри оказались около 100 человеческих костей. Экспертиза показала, что они принадлежат исчезнувшим пожилым мужчинам. Пока предполагается, что автомобиль оказался под водой в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в США нашли обломки разбившегося 17 лет назад маленького самолета. В нем были останки одного из двух пассажиров, летевших на нем, — писателя Брука Стауффера-младшего.