В ВСУ подтвердили контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на 45-го президента США Дональда Трампа, неоднократно пытался связаться с высокопоставленными украинскими военными, заявил представитель командования сухопутными силами ВСУ. Об этом пишет телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что контакты Раута были указаны на сайте для набора наемников в ряды ВСУ. Кроме того, из под его пера вышла книга о конфликте на Украине.

«Мы можем подтвердить, что этот человек несколько раз связывался с нами в интернете. Лучше всего его сообщения можно описать как «оторванные от реальности идеи», — подчеркнул военный.

Представитель командования уточнил, что в штабе игнорировали предложения Раута об отправке иностранных наемников на Украину. Он добавил также, что этот мужчина никогда не служил в украинском «Иностранном легионе».

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Напомним, что вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. Силовики задержали злоумышленника. На месте, где его обнаружили, были позже найдены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.