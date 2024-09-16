США ввели санкции против властей Грузии за подрыв демократии

Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к подрыву демократии и нарушению прав человека в стране. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

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Отмечается, что среди попавших под рестрикции оказались высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, "злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа". Кроме того, в список попали бизнесмены, замешанные в коррупции, и депутаты парламента Грузии.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями властей республики и продолжит рассматривать новые санкции.

В конце июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостанавливает выделение помощи Грузии на сумму свыше $95 млн и считает действия ее правительства несовместимыми с членством в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Он отметил, что причиной являются "ложные и антидемократические заявления" Тбилиси.

Тогда же премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о возможном введении новых американских санкций против республики. Премьер отметил, что говорить с Грузией языком шантажа контрпродуктивно.