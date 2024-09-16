В ФРГ прошла забастовка врачей

Несколько тысяч медицинских работников приняли участие в предупредительной забастовке по всей Германии 16 сентября. Об этом сообщили в «Маргбурском союзе».

Там отметили, что только во Франкфурте-на Майне в забастовке приняли участие около 3000 врачей.

«Несколько сотен врачей также приняли участие в региональных митингах в Дрездене, Потсдаме, Вольфсбурге, Люнебурге, Ольденбурге и Ноймюнстере», — говорится в тексте.

В «Маргбурском союзе» указали, что призвали к предупредительной забастовке, которая запланирована на 17 и 18 сентября, около 60 тысяч медработников по всей Германии. Ее проведут на фоне переговоров профсоюза с Ассоциацией муниципальных работодателей. Основные требования «Маргбурского союза» включают повышение годовой зарплаты на 8,5% и реформу правил сменной работы.