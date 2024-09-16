Шольц выступил с призывом по Украине во время визита в Астану

Шольц призвал изучить возможности для запуска мирного процесса по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым изучить возможности запуска мирного процесса по Украине. Об этом он заявил журналистам во время визита в Астану.
Шольц утверждал, что ФРГ продолжит поддержку Киева.
"Для нас также ясно, что одновременно постоянно и впредь необходимо изучать возможности для начала мирного развития [ситуации]", - приводит его слова пресс-служба германского кабмина.
По мнению Шольца, "сейчас время посмотреть, что возможно".
При этом канцлер в очередной раз обвинил Россию в агрессивных действиях и заявил, что она, на его взгляд, в любое время могла бы способствовать завершению конфликта.
Токаев обратился к Шольцу с предупреждением по России
11 сентября Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что необходимо провести еще одну конференцию по урегулированию украинского конфликта, в которой должна принять участие Россия. 8 сентября в интервью телеканалу ZDF он отмечал, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру, и высказался за участие России в новом саммите с целью урегулирования кризиса. Канцлер утверждал, что "в любом случае" будет проведена новая конференция.
12 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине заявил, что Россия привержена урегулированию украинского кризиса, но не наблюдает встречной готовности к честной дипломатии.