Покушавшийся на Трампа был указан как контактное лицо для найма в ВСУ

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в «Иностранный легион» ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, на главной странице портала для наемников указано, что приглашаются для участия в боевых действиях люди всех возрастов, полов, с любым опытом и без него.

Владельцы сайта пишут, что желающим не следует обращаться в посольства. Им необходимо прибыть на Украину, где они получат распределение в конкретное подразделение, которое нуждается в боевиках.

В качестве контактного лица на сайте указан Раут, приводится его телефон, к которому привязаны аккаунты в мессенджерах.

«Свяжитесь со мной. Мы можем позвонить в бессчетное число подразделений, которые нуждаются в помощи, а затем посетить их», — предлагает вербовщик.

Ранее сообщалось, что люди, которые общались с Раутом на Украине, где он побывал в качестве волонтера, говорили, что «даже по меркам того безумного времени он казался чересчур [странным]».