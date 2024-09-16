Трамп обвинил Байдена и Харрис в попытке второго покушения

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис несут ответственность за то, что была предпринята вторая попытка покушения. Об этом пишет ТАСС.

В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич произошла новая попытка покушения на Трампа. Злоумышленника задержали сотрудники Секретной службы США.

«Он [подозреваемый] поверил словам Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ними», — подчеркнул политик.

В новой попытке покушения на Трампа заметили странную деталь

По его словам, Байден и Харрис являются врагами США. Он добавил, что они разрушают державу изнутри, являются настоящей угрозой для страны.