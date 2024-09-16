Столтенберг заявил, что НАТО пока не достигли консенсуса по вступлению Украины в альянс

Страны-члены НАТО пока не достигли консенсуса относительно приглашения Украины в альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он отметил, что пока члены НАТО не договорятся, «приглашения не может быть».

«Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — добавил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом альянса. Также Столтенберг указал, что ВСУ имеют право наносить удары вглубь России.