Маск удалил пост о том, что на Байдена и Харрис не было покушений

Американский миллиардер и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск удалил свой пост в социальной сети X, в котором он заявил об отсутствии попыток покушения на президента США Джо Байдена, а также вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider.

Ранее Маск прокомментировал вторую попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что «никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». В ответ на это сообщение пользователи соцсети раскритиковали слова Маска. Как отметили некоторые из них, такие слова являются «опасными» и «безответственными».

В итоге Маск удалил свой пост, добавив, что «урок был усвоен». При этом предприниматель также заявил, что «шутки не так смешны, если люди не знают контекст».

Напомним, что 15 сентября в Уэст-Палм-Бич во Флориде произошла вторая попытка покушения на Трампа.