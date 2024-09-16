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Илон Маск удалил пост о том, что никто не пытается убить Байдена и Харрис

Американский миллиардер и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск удалил свой пост в социальной сети X, в котором он заявил об отсутствии попыток покушения на президента США Джо Байдена, а также вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider.

Маск удалил пост о том, что на Байдена и Харрис не было покушений
© globallookpress.com

Ранее Маск прокомментировал вторую попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что «никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». В ответ на это сообщение пользователи соцсети раскритиковали слова Маска. Как отметили некоторые из них, такие слова являются «опасными» и «безответственными».

В итоге Маск удалил свой пост, добавив, что «урок был усвоен». При этом предприниматель также заявил, что «шутки не так смешны, если люди не знают контекст».

Напомним, что 15 сентября в Уэст-Палм-Бич во Флориде произошла вторая попытка покушения на Трампа.