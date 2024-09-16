Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Интервью опубликовано на сайте журнала Foreign Policy.

Генсек также высказался об ударах по объектам в глубине российской территории. Он уточнил, что ВСУ имеют право наносить такие удары.

Столтенберг выразил уверенность, что НАТО не станет частью конфликта, если Брюссель позволит Украине наносить удары западным оружием. Вместе с тем, добавил он, в настоящий момент решение принимают поставщики вооружений.

Столтенберг назвал главные провалы на посту генсека НАТО

Альянс не наблюдает каких-либо действий России в ядерной сфере, которые требовали бы реакции со стороны Запада, констатировал чиновник.

Ранее Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что без возобновления диалога невозможно завершить конфликт на Украине.