В новой попытке покушения на Трампа заметили странную деталь

В США ведется обсуждение вопроса о том, как подозреваемый в попытке убийства смог узнать местонахождение бывшего президента Дональда Трампа во время второй попытки покушения. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что вопрос о том, как подозреваемый в попытке убийства Райан Уэсли Раут смог пробраться к Трампу достаточно близко, пока остается нерешенным. Напомним, что вторая попытка убийства бывшего президента произошла во время того, как Трамп играл в гольф — при этом об игре не было заявлено публично, поскольку президент решил поехать в гольф-клуб спонтанно.

Как считает репортер Марк Капуто, эти обстоятельства могут спровоцировать новую волну предположений о том, что Трампа хочет ликвидировать какая-то организованная группа противников. Он также добавил, что еще один вопрос заключается в том, как подозреваемый в нападении Райан Раут смог бы спланировать попытку покушения — в 2010-ых годах он переехал из Северной Каролины на Гавайи, и все это время находился за пределами штата.

«До этого бывший президент подвергся критике в СМИ за то, что разжигал некоторые теории заговора относительно первой попытки покушения, а теперь, когда произошла вторая попытка, его будет трудно убедить, что за этим не стоит какая-то более глубокая, темная сила», — заявил Капуто.

Вечером 15 сентября секретная служба США предотвратила вторую попытку покушения на Дональда Трампа, который в это время играл в гольф в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Сам бывший президент не пострадал. Позже правоохранительными органами США был задержан подозреваемый — 58-летний житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут.