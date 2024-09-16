Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что следует усилить Секретную службу США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Сотрудники Секретной службы обнаружили в кустах злоумышленника и открыли по нему огонь. Мужчина сбежал с места перестрелки, сел в автомобиль и попытался скрыться. Стражам порядка все же удалось задержать его.

«Секретной службе нужно больше помощи», — подчеркнул Байден.

Напомним, что первая попытка покушения была предпринята во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании. Стрелявший ранил политика в ухо, убил одного из зрителей. Секретная служба ответным огнем ликвидировала нападавшего.

Додик прокомментировал новую попытку покушения на Трампа

После инцидента в Секретной службе началась череда отставок. В частности, покинула свой пост глава ведомства Кимберли Читл.