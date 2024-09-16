Додик прокомментировал новую попытку покушения на Трампа

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик прокомментировал новую попытку покушения на кандидата в главы США от Республиканской партии Дональда Трампа. Свое мнение на этот счет он высказал у себя на странице в X.

Додик отметил, что это является уже второй попыткой убийства Трампа.

«Господин президент, берегите себя, вы должны победить! Ты нужен Америке и остальному миру!» — написал глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Напомним, что новая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. Злоумышленник спрятался в кустах с автоматом АК-47 с оптическим прицелом, его задержали. Трамп не пострадал.