Десятки вооруженных мачете мигрантов напали на охотников во Франции

На севере Франции группа мигрантов, состоящая примерно из 60 человек, напала на охотничью хижину, где находились трое взрослых и маленький ребенок, пишет JDD. По данным издания, они были вооружены мачете и арматурой, а мотивом, предположительно, стало желание отомстить.

В ночь с субботы на воскресенье, когда они находились в своей хижине, трое охотников на уток и трехлетний ребенок подверглись нападению примерно 60 мигрантов, — передает издание.

Незадолго до нападения полиция Франции не позволила нелегалам пересечь пролив Ла-Манш. Последние посчитали, что в этом виноваты трое охотников, которые находились неподалеку от места событий. В итоге мигранты разбили машины французов, украли их личные вещи и пытались проникнуть в хижину — избежать более трагических последствий удалось благодаря своевременному прибытию стражей правопорядка.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что полицейские задержали мужчину, который устроил поджог у синагоги на юге страны. В результате подрыва пострадал один из правоохранителей. Министр добавил, что злоумышленник получил несколько пулевых ранений, однако угрозы для его жизни нет.