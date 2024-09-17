Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Об этом сообщает польское издание Onet.

Как сообщил публицист и экс-дипломат Польши Витольд Юраш, ссора произошла во время встречи Зеленского с Сикорским, а также главной литовского МИД Габриэлюсом Ландсбергисом. По словам Юраша, во время разговора Зеленский обвинил Польшу в том, что та не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. В ответ на это Сикорский возразил, что сама Польша потратила на присоединение к союзу десятилетие, в то время как Зеленский рассчитывает на «нереалистичные» сроки.

«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре. По словам источников Onet, поляки, похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИД».

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Помимо этого источник добавляет, что Зеленский требовал от Польши больше поставок военной техники, а также сбивать российские дроны в небе над Украиной. Кроме того, он призвал Варшаву забыть тему Волынской трагедии из внутриполитических соображений.

«В какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о стычке. Литовская делегация не пыталась поддержать польского министра», — добавил Юраш.

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