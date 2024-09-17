Украинский лидер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский «поссорились» на прошедшей 13 сентября в Киеве встрече, атмосфера между ними была «крайне напряженной». Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на источники.

«Атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», — говорится в сообщении издания.

Как отметили источники Onet, поляки «были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться» с Сикорским.

Отмечается, что на встрече присутствовал также министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Зеленский, как утверждается, в рамках встречи обвинил Варшаву, что Польша не поддерживает Украину по вопросу евроинтеграции. Глава польского МИД ответил, что Варшаве потребовался долгий срок для вступления, а желания Киева по срокам вступления в ЕС нереалистичны.

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Кроме того, Зеленский заявил, что Польша должна начать сбивать российские ракеты над территорией Украины, а также увеличить военную поддержу ВСУ.

До этого Сикорский заявлял, что Польша пока не набрала достаточного количества добровольцев из числа проживающих в стране граждан Украины для формирования бригады для ВСУ.

Ранее Сикорский высказался о «красных линиях» России.