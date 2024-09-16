Асад встретился с Шойгу в Дамаске

Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы арабской республики.

По данным агентства, ключевой темой встречи стали вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности. Кроме того Асад и Шойгу обсудили перспективы укрепления двухсторонних отношений между странами.

Ранее секретарь Совбеза РФ встретился в Пхеньяне с председателем КНДР Ким Чен Ыном. В рамках встречи Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки.