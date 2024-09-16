В покушении на Трампа подозревают автора книги о конфликте на Украине

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США от республиканцев, Дональда Трампа, значится автором книги о конфликте на Украине, пишет ТАСС.

По данным агентства, книга под названием «Украинская война, в которой нельзя победить» вышла в свет в феврале 2023 года и продается на маркетплейсах по $2,99. В ней 291 страница, издатель не указан.

По оценке Рута, Украина не сможет победить в конфликте.

«Проведя пять месяцев на Украине, я начал понимать, что Украина не сможет выиграть и что мир не должен иметь больших мыслей о том, что это возможно», — пояснил автор.

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Ранее сообщалось, что у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич произошел инцидент со стрельбой. ФБР начало расследование.

Следователи пытаются выяснить, мог ли Рут, активно поддерживающий ВСУ, напасть на Трампа из-за его позиции по Украине.