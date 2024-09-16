Президент Ирана заявил об угрозе со стороны США и Европы

Иран не стремится заполучить ядерное оружие, но ему угрожают США и Европа, заставляя отказаться от разработки ракет. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан в ходе первой после вступления в должность пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов. Трансляцию мероприятия вел телеканал IRIB.

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"Мы не стремимся заполучить ядерное оружие. Нам угрожают США и Европа, чтобы мы прекратили ракетные программы. Если у нас не будет ракет, они будут сбрасывать на нас бомбы, как и на сектор Газа", - сказал президент.

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По его словам, Иран никогда не хотел разжигания никакого конфликта, но Израиль пытался втянуть Тегеран в войну, убив главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию в столице.