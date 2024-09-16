Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин увеличил численность Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) РФ до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступит в силу с 1 декабря. Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение для Минобороны РФ бюджетных средств, которые требуются для увеличения численности ВС РФ.

Читать новость полностью

Эвакуацию объявили в двух районах Курской области

Принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы с Украиной. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, эвакуация объявлена «на основании оперативной информации в целях обеспечения безопасности».

«Принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот»», - написал глава региона.

Читать новость полностью

В Харькове сожгли машину с табличкой с оскорблением Путина

© dreamstime.com

Активисты подполья "Дозор" сожгли в Харькове машину, на которой вместо номера висела табличка с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом ТАСС сообщили представители подполья "Дозор".

"Центр подполья "Дозор" сообщает, что данное транспортное средство было уничтожено в городе Харькове в день выявления. Подпольщики не смогли удержаться от наказания нацистских мразей", - сказал собеседник агентства, предоставив видео.

Читать новость полностью

Школьник напал с молотком на детей и педагогов в Челябинске

В школе номер 68 Челябинска один из учеников напал на других школьников и педагогов с молотком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По данным Текслера, в результате нападения пострадали несколько человек. Их госпитализировали, в каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Губернатор региона подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль. Он сообщил, что в разбирательствах принимают участие глава города и уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие. Также губернатор поручил провести проверки во всех образовательных организациях.

Читать новость полностью

СМИ рассказали подробности о попытке покушения на Трампа

Игра в гольф, во время которой на кандидата в президенты США Дональда Трампа была совершена попытка покушения, изначально не стояла в его расписании. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает CNN.

Попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному человеку, находившемуся рядом с гольф-клубом. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. По данным СМИ, им оказался Райан Уэсли Раут, который искал добровольцев для украинского интернационального легиона и критиковал политику Трампа в отношении Украины.

Трамп не пострадал. В кустах рядом с полем для гольфа были обнаружены автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro.

Читать новость полностью

Токаев обратился к Шольцу с предупреждением по России

© официальный сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Россия непобедима в военном отношении. Об этом сообщает Tengrinews.

Шольц прибыл с официальным визитом в Астану 16 сентября. Немецкий канцлер примет участие во втором саммите «Центральная Азия + Германия». Как отмечает Tengrinews, Токаев по просьбе Шольца высказался об урегулировании украинского кризиса.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», - подчеркнул глава Казахстана.

Читать новость полностью

Вдова бойца Гудвина высказалась о ситуации с мужем

© Соцсети

Вдова российского военнослужащего Гудвина с позывным Ежик прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию со своим супругом.

Супруга военнослужащего рассказала, что она до сих пор не может получить информацию о местонахождении тела Гудвина. По словам Ежика, сейчас военнослужащий числится пропавшим без вести.

14 сентября Telegram-каналы сообщали о гибели операторов БПЛА Первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин. По информации журналистов, расчет критиковал командование, из-за чего его принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери при взятии Украинска на Красноармейском направлении.

Читать новость полностью

Мошенники изобрели новую схему обмана с мобильными тарифами

Злоумышленники изобрели новую схему мошенничества, рассказали РИА Новости в «Билайне».

Они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести деньги для «гарантии подключения»

«В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы», — уточнили там.

Читать новость полностью

Стали известны подробности о взрыве в центре Кельна

Один человек пострадал в результате взрыва в немецком Кельне. Как сообщает Radio Köln со ссылкой на источники среди пожарной службы, его доставили в больницу с легкими травмами.

Газета Express также заявила, что в ее распоряжении оказалась запись с камеры наружного наблюдения. На ней запечатлен неизвестный в капюшоне, который кладет «сумку или пакет» ко входу в клуб Vanity Club Cologne. Вскоре после этого происходит взрыв. Неизвестно, были ли у него сообщники.

Читать новость полностью

Samsung отказалась дарить телефоны российским паралимийцам

© © Газета.Ru

Трехкратный чемпион Паралимпиады-2024 Андрей Вдовин в интервью Metaratings заявил, что спонсор соревнований отказался вручать подарочные смартфоны российским атлетам.

По его словам, представитель платформы объяснил это тем, что официальной делегации от России на Паралимпиаде в Париже не было.

«Нам сказали: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну и ладно, что не дали нам телефоны», — заявил Вдовин.

Читать новость полностью