Лукашенко помиловал ряд осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных «за преступления экстремистской направленности». Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

По информации пресс-службы, указ о помиловании был подписан 16 сентября в преддверии Дня народного единства.

«Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся. Среди помилованных - шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами. Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу», - говорится в сообщении.

При этом ходатайства осужденных дополнительно изучались Комиссией, возглавляемой генеральным прокурором Андреем Шведом. Имена помилованных пресс-служба не уточнила.

Ранее президент Белоруссии помиловал 30 человек, осужденных за «преступления протестной направленности». Большинство из них, по информации пресс-службы главы государства, были родителями несовершеннолетних и малолетних детей. Контроль за «правопослушным поведением» этих людей после их освобождения был возложен на МВД страны.