Астана отменила пресс-конференцию Токаева и Шольца

Совместная пресс-конференция канцлера Германии Олафа Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была отменена по инициативе казахстанской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

© Газета.Ru

Агентство отметило, что отмена конференции произошла незадолго до ее начала. Причины для подобного решения не уточняются. При этом в Узбекистане изначально не планировалось совместной пресс-конференции, подчеркнули журналисты.

В итоге канцлер Германии вышел к журналистам один. В конце конференции у Шольца спросили, не разочарован ли он решением Астаны. Как сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, канцлер уклонился от ответа.

Шольц выступил с призывом по Украине во время визита в Астану

16 сентября Шольц приехал в Казахстан с двухдневным визитом по приглашению Токаева. Помимо двухсторонних переговоров, состоится вторая встреча в формате «Центральная Азия + Германия».

В ходе встречи с Шольцем Токаев заявил, что Россия является непобедимой в военном плане, а дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к страшным последствиям.