Астана отменила пресс-конференцию Токаева и Шольца

Совместная пресс-конференция канцлера Германии Олафа Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была отменена по инициативе казахстанской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.
Агентство отметило, что отмена конференции произошла незадолго до ее начала. Причины для подобного решения не уточняются. При этом в Узбекистане изначально не планировалось совместной пресс-конференции, подчеркнули журналисты.
В итоге канцлер Германии вышел к журналистам один. В конце конференции у Шольца спросили, не разочарован ли он решением Астаны. Как сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, канцлер уклонился от ответа.
Шольц выступил с призывом по Украине во время визита в Астану
16 сентября Шольц приехал в Казахстан с двухдневным визитом по приглашению Токаева. Помимо двухсторонних переговоров, состоится вторая встреча в формате «Центральная Азия + Германия».
В ходе встречи с Шольцем Токаев заявил, что Россия является непобедимой в военном плане, а дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к страшным последствиям.