Тбилиси приветствовал процесс согласования мирного договора Баку и Еревана

Грузия приветствует процесс согласования мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Грузия поддерживает стабильность и мирное сожительство на Южном Кавказе, и в этом плане хочу подчеркнуть важность наших совместных усилий в процессе борьбы с существующими вызовами в регионе. Грузия приветствует начало процесса заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном и конкретно усилия Армении, которые направлены в сторону нормализации отношений между соседними странами", - заявил Кобахидзе на совместном брифинге в Тбилиси с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кобахидзе также отметил готовность Грузии сыграть свою роль в обеспечении мира и стабильности в Южнокавказском регионе.

Как сообщил на брифинге Пашинян, прибывший 16 сентября в Грузию с официальным визитом, Армения и Азербайджан смогли примерно на 80% согласовать текст соглашения об установлении мира в результате почти двухлетних переговоров.