Пашинян не упомянул Россию в числе бенефициаров мирного договора Баку и Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не упомянул Россию в числе региональных бенефициаров подписания его страной в будущем соглашения о мире с Азербайджаном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге в Тбилиси после переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе глава правительства Армении сказал об «исторической возможности» установления прочного мира в регионе.

По его словам, мирный договор между Ереваном и Баку «согласован примерно на 80 процентов». Ереван предложил подписать согласованные положения Баку, сообщил Пашинян. Он отметил, что «бенефициарами от установления прочного мира в регионе будут не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран». Премьер Армении призвал сфокусировать внимание на инициативе его правительства «Перекресток мира».

Кобахидзе заявил, что Грузия готова внести посильный вклад в примирение соседей и заявил о «поддержке стабильности и мирного сосуществования в регионе Южного Кавказа» и о том, что «приветствует процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном».

Ранее Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией.